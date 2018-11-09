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Alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 09:20 | Son Güncelleme

ADANA'da polisin dur ihtarına uymayıp, kaçan otomobil, 5 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da polisin dur ihtarına uymayıp, kaçan otomobil, 5 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan incelemede, ismi açıklanmayan otomobil sürücüsünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Merkez Seyhan ilçesi Barış Bulvarı ve Bakımyurdu caddelerinin kesiştiği kavşakta uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, şüphelendikleri 42 ABR 008 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan otomobil, kaçtı. Bakımyurdu Caddesi'nden Güney Kuşak Bulvarı'na, buradan da Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'na çıkan otomobili durdurmak için ekipler, kaçış güzergahı üzerinde önlem aldı. Ara sokaklardan Ziyapaşa Bulvarı istikametine dönüp, Cevat Yurdakul Caddesi'ne çıkan otomobil, yolda önlem alan polisler tarafından durduruldu. Otomobildeki 2'si kadın 4 kişi, Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi'ne götürüldü. Trafik polislerinin yaptığı incelemede ismi açıklanmayan otomobil sürücüsünün 0,88 promil alkollü olduğu saptandı. Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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