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Alkollü sürücü önce kamyona sonra demir çitlere çarptı

15.03.2021 01:31 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da alkollü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç önce kamyona, sonra yol kenarındaki apartmanın demir çitlerine çarparak durabildi.

Aksaray’da alkollü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç önce kamyona, sonra yol kenarındaki apartmanın demir çitlerine çarparak durabildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın A. (41) idaresindeki 68 ABP 380 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına park halindeki Emrah K.’ya (36) ait 34 VCY 97 plakalı kamyona arkadan çarptı. Sürücünün hakimiyetinden çıkan hafif ticari araç daha sonra yol kenarında bulunan Melendiz Apartmanının demir çitlerine çarparak durabildi. Kaza sonucu hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sürücünün 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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