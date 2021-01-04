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Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

04.01.2021 01:25 | Son Güncelleme:
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Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Sivas’ta alkollü sürücü park halindeki 2 araca çarptı, üç aracın karıştığı kazada sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 lira para cezası kesilirken ehliyetine ise el konulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre kaza Ali baba Mahallesi Ali Baba Caddesi üzerinde meydana geldi.

C.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı. Kazanı etkisiyle savrulan otomobil ise park halindeki bir başka otomobile çarptı.

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Kazada kimse yaralanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Sürücü C.T. ise alkol testi yapılmak üzere ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde alkollü olduğu anlaşılan sürücüye alkollü araç kullandığı gerekçesi ile bin 339 lira para cezası uygulandı, ehliyetine ise el konuldu. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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