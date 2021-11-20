Alkollü sürücü, ortalığı savaş alanına çevirip kaçmaya çalıştı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yaşandı. Erol Yılmaz yönetimindeki lüks otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce park halindeki bir otomobile, sonra da hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak takla atan lüks otomobildeki sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Sürücünün takla atan otomobilden çıkartılma anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇIKTIKTAN SONRA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Alkollü olduğu belirtilen sürücü ise otomobilde çıkarıldıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücü yapılan alkol kontrolünde 1 promilin üzerinde alkollü çıktı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası Bağdat Cadde'sinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE GELİYORMUŞ"

Kazanın görgü tanığı Ozan Canciğer, "Burada bir kalabalık görünce olay yerine geldim. Tam olarak olayı göremedim ama söylenene göre burada park halinde araçlar varmış. Gelen otomobilde hızlı bir şekilde geliyormuş ve alkollü olduğunu söylediler. Park halindeki araçlara çarpmış. Polis ve sağlık ekipleri geldi. Kazalı araçları da çektiler" dedi.

(DHA)

