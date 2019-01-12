Alkollü sürücü, otomobiliyle polis aracına çarptı: 2 polis yaralı

Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Altınordu ilçesinde, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, otomobiliyle, sivil polis aracına çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralandı. Gözaltına alınan sürücü C.G.'nin 1,0 promil alkollü olduğu belirlendi. Olay, saat 02.00 sıralarında Altınordu ilçesinde meydana geldi. C.G., 52 GS 523 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, polisin 'Dur' ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Polis ekipleri, 4 kişi bulunan otomobili takibe aldı. Kovalamaca sırasında otomobil, Atatürk Bulvarı 271 Sokak'ta sivil polis aracına çarparak durdu. Olayda, araçtaki polis memurları A.K. ve A.T. hafif yaralandı. Sürücü C.G. ile yanındaki 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan kontrolde sürücü C.G.'nin 1,0 promil alkollü olduğu belirlendi.

