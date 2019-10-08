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Alkollü sürücü otomobille yayalara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 12:43 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında karşıya geçmek için bekleyen yayalara çarptı.

Alkollü sürücü otomobille yayalara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında karşıya geçmek için bekleyen yayalara çarptı. Kazada, lise öğrencisi Durmuş Ali Baykal (17) öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün 23.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mustafa Kemal Karakuşoğlu (23) yönetimindeki 38 DM 117 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Durmuş Ali Baykal, Mehmet Sezgin (17) ve Ersin Öztürk'e (17) çarptı. Otomobil, daha sonra yol kenarına savruldu. Kazada Ali Baykal, Mehmet Sezgin, Ersin Öztürk, sürücü Mustafa Kemal Karakuşoğlu ile yanında bulunan Mehmet Çetinkaya yaralandı. Yaralı 5 kişi, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Durmuş Ali Baykal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Sezgin ve Ersin Öztürk'ün ise hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.
Sürücü Mustafa Kemal Karakuşoğlu ile yanındaki Mehmet Çetinkaya'nın hastanede yapılan kontrollerinde alkollü oldukları belirlendi. Sürücü Karakuşoğlu, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Kazada ölen Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Durmuş Ali Baykal için okulun sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlandı. Mesajda, "Durmuş Ali Baykal, dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazası sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

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