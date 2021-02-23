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Alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı

23.02.2021 15:55 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da alkollü bir sürücü, park halindeki araçlara çarptı.

Adıyaman’da alkollü bir sürücü, park halindeki araçlara çarptı. Çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kazada sürücü ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mahmut Ü. (21) idaresindeki 68 HP 981 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi 1. Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olduğu esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan Selim Savaş’a ait 02 HE 647 ve 02 AJ 600 plakalı araçlara arkadan çarptı. Meydana gelen kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü ise aracında sıkıştı.
Sıkışan sürücünün yardımına önce mahalle sakinleri, daha sonra ise itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri yetişti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü Mahmut Ü.’ye sağlık ekiplerince müdahale edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Mahmut Ü.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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