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Alkollü sürücü park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 04:03 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki otomobile çarptı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Kaza sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzeri Anadolu Lisesi kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi istikametine yokuş yukarı seyreden Y.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Kaza sonrası çarpan aracın yanı sıra park halindeki 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Yaralan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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