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  4. Alkollü sürücü polis aracına çarptı: 1 polis yaralı

Alkollü sürücü polis aracına çarptı: 1 polis yaralı

22.11.2020 12:15 | Son Güncelleme:
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Samsun’da alkollü sürücünün kırmızı ışıkta bekleyen polis aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis yaralandı.Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı’nda meydana geldi.

Samsun’da alkollü sürücünün kırmızı ışıkta bekleyen polis aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis yaralandı.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (34) idaresindeki 59 TD 094 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen polis memuru İsmet Sami K. yönetimindeki 55 AER 43 plakalı Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne ait polis aracına arkadan çarptı. Kazada yaralanan polis memuru İsmet Sami K. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü A.A.’nın 2.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. A.A. Deniz Evleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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