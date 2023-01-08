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Alkollü sürücü, polise böyle çıkıştı! 'Bu kadar heyecan yapmaya gerek yok'

08.01.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da alkollü sürücüler, polis uygulama noktasından kaçamadı. 2.96 promil alkollü çıkan bir sürücü, "Bu kadar heyecan yapmaya gerek yok" diyerek polis memurlarına çıkıştı. Uygulama noktasında diğer bir sürücü ise 1.56 promil alkollü çıktı. Sürücü evinin uygulama noktasına yaklaşık 100 metre uzaklıkta olduğunu söyleyerek, aracının bağlanmaması için polisleri ikna etmeye çalıştı.

Alkollü sürücü, polise böyle çıkıştı! 'Bu kadar heyecan yapmaya gerek yok'

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Küplüpınar Mahallesi'nde uygulaması noktası kuran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli araçları durdurarak sürücülerin önce alkol testini, ardından aracın sorgulamasını yaptı. Denetimlerde alkollü ve aracının eksiği olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

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"BU KADAR HEYECAN YAPMAYA GEREK YOK"

Bir hafif ticari aracı durduran ekiplerin yaptığı alkol testinde sürücü 2.96 promil alkollü çıktı. Sürücü aracının bağlanmaması için bir süre polisi ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Sürücü "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçunu işlediği için polis merkezi ekibi uygulama noktasına çağırıldı. Sürücü, olay yerine gelen polislere "Bu kadar heyecan yapmaya gerek yok" diyerek çıkıştı.

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'EVİM 100 METRE İLERDE'

Uygulama noktasında diğer bir sürücü ise 1.56 promil alkollü çıktı. Sürücü evinin uygulama noktasına yaklaşık 100 metre uzaklıkta olduğunu söyleyerek, aracının bağlanmaması için polisleri ikna etmeye çalıştı. Olay yerinde çekim yapan gazeteciye ise sürücü, "Arabaya binmesem olurdu aslında, yapacak bir şey yok. Ben bir de şehit ailesiyim, diyecek bir şeyim yok. Yüzde yüz haklısınız" dedi.

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Her iki sürücüye de alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL ceza yazıldı.

İHA

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alkollü sürücü Bursa

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