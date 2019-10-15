HABER

Alkollü sürücü üst üste çarpıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 11:47 | Son Güncelleme

Ankara’da Gaziosmanpaşa Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bir araca üst üste çarpan ve diğer kişilerin de üzerine araç süren alkollü sürücü olay yerinden kaçtı.Başkentte güvenlik kameralarına takılan görüntülerde, bir alkollü araç sürücüsünün diğer araca üst üste çarptığı anlar yer aldı.

Ankara’da Gaziosmanpaşa Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bir araca üst üste çarpan ve diğer kişilerin de üzerine araç süren alkollü sürücü olay yerinden kaçtı.
Başkentte güvenlik kameralarına takılan görüntülerde, bir alkollü araç sürücüsünün diğer araca üst üste çarptığı anlar yer aldı. Gaziosmanpaşa Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde gece sıralarında meydana gelen olayda iddialara göre, beyaz renkli araç sürücüsü daha önceden aracına çaptan panelvan tipi aracın önüne geçerek durdurmak istedi. Bu arada alkollü sürücü bir kez daha araca arkadan çarptı. Olay yerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü bu kez de aracın kapısına vurdu. Beyaz araçtan araçtan inen kişilerin üzerine de araç süren alkollü sürücü olay yerinden kaçtı.

PARTNER Şimdi görenler tanıyamıyor! Şimdi görenler tanıyamıyor!
Kaçak tabanca tamiri yapan atölyeye operasyonKaçak tabanca tamiri yapan atölyeye operasyon
Mermer ocağından yüksekten düşen işçi hayatını kaybettiMermer ocağından yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.