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Alkollü sürücü ve arkadaşı polisi alarma geçirdi, nefes kesen kovalamaca karakolda bitti

07.02.2021 23:44 | Son Güncelleme:
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Antalya’da polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan alkollü otomobil sürücüsü, nefes kesen kovalamacanın ardından yakalandı.

Antalya’da polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan alkollü otomobil sürücüsü, nefes kesen kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücü ile arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, toplamda 12 bin 959 TL para cezası kesildi.
Olay, Muratpaşa ilçesi Tedaş Kavşağı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kısıtlaması için uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendiği 15 NR 165 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan alkollü otomobil sürücüsü, ters yönden Aspendos bulvarına doğru kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takip ettiği otomobil sürücüsü, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, yarım saatlik kovalamaca sonunda otomobili Aspendos bulvarı üzerinde önünü keserek durdurdu.
Polis, isminin Emre G. (21) olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü ile yanındaki Murat K. isimli yolcuyu (21) araçtan indirip, kelepçeleyerek gözaltına aldı. Araçta ve şüphelilerin üst aramasını yapan polis iki kişiyi polis otosuna bindirdi. Yapılan kontrolde Emre G’nin 1.56 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü ve arkadaşı sağlık kontrolünün ardından, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
İkiliye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlali, tehlikeli araç kullanmak, alkolü araç kullanmak, sürücü belgesi yanında bulundurmamak, tehlikeli şerit değiştirmek, ters yönde araç kullanmak, ‘dur’ ihtarına uymama ve maske takmama gibi suçlardan toplam 12 bin 959 TL para cezası kesildi.
Polis ekiplerinin çekici çağırmasıyla durdurulan otomobil ise otoparka çekildi.

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