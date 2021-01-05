HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alkollü sürücü ve arkadaşlarının kısıtlamada gezmesi pahalıya patladı

Alkollü sürücü ve arkadaşlarının kısıtlamada gezmesi pahalıya patladı

05.01.2021 08:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da polis, kısıtlama kapsamında denetim yaptığı noktada şüpheli gördüğü bir aracı durdurdu.

Bursa’da polis, kısıtlama kapsamında denetim yaptığı noktada şüpheli gördüğü bir aracı durdurdu. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü ve içindeki 3 şahıs ’gezmeye çıktıklarını’ belirtti. Şahıslardan şüphelenen ekipler araçta arama yaparak bir miktar uyuşturucu ve döner bıçağı bulurken, şahıslardan biri neden çıktın sorusuna "Bu dallama yüzünden" dedi.
Bursa’da polis ekipleri, kent genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Denetim kapsamında ekipler kontrol noktasında Ulaş D., idaresindeki 16 ABD 724 plakalı otomobili Setbaşı’nda durdurdu. Alkolmetre üfleten ekipler, Ulaş D.’nin 122 promil alkollü olduğunu tespit etti.
Araçta bulunan Ulaş D. ve yanındaki arkadaşları ekiplere gezmeye çıktıklarını belirtti. Araçta bulunanların hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri şahısları araçtan indirerek arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanmak için düzenek bulundu. Ayrıca aracın koltuğunun altından döner bıçağı ile başka bıçaklar çıktı.
Ulaş D.’nin yanındaki arkadaşı Ali Y.’ gazetecilerin neden çıktın sorusuna "Bu dallama yüzünden" demesi dikkatlerden kaçmadı. Şahıslara sokağa çıkma yasağını deldiğinden dolayı toplam 12 bin 600 TL para cezası kesildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan Ulaş D.’ye bin 288 TL para cezası kesilirken, araç çekici yardımı ile otoparka çekildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
Gizli geçitle giriliyor! Çok sayıda kişi basıldıGizli geçitle giriliyor! Çok sayıda kişi basıldı
Yılbaşı yasağında marketler açık mı?Yılbaşı yasağında marketler açık mı?
1/

En Çok Okunan Haberler

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kurslara yüz yüze eğitim izni

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kurslara yüz yüze eğitim izni

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

İşte memurların güncel zam tablosu!

İşte memurların güncel zam tablosu!

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Borcunu ödemek için çağırdığı arkadaşına dehşeti yaşattı

Borcunu ödemek için çağırdığı arkadaşına dehşeti yaşattı

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Ocak Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 5 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama

26 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

İzmir polisi dolandırıcıyı yemek yerken yakaladı

İzmir'de yemek yerken yakaladı

Sayısal Loto sonuçları 4 Ocak 2021 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 4 Ocak Sayısal Loto sonuçları

Çekiliş sonuçları belli oldu! 94 milyon TL'yi aşan ikramiye

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Sağlık Bakanlığı'ndan Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.