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  4. Alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 4 yaralı

Alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 4 yaralı

07.02.2021 11:29 | Son Güncelleme:
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Alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 4 yaralı

Eskişehir’de alkollü sürücünün neden olduğu ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Demirhan T.’nin kullandığı 26 ACK 606 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara Çevreyolu’nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere, ardından Hasan A.

Eskişehir’de alkollü sürücünün neden olduğu ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Demirhan T.’nin kullandığı 26 ACK 606 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara Çevreyolu’nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere, ardından Hasan A. idaresindeki 26 PE 507 plakalı otomobile çarptı. Bu araçta Engin U. idaresindeki 26 ACB 729 plakalı araca çarptı. Yaşanan kazada Demirhan T., Murat Onur H., Selin U. ve Eymen U. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Demirhan T.’nin daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve hastanede yapılan muayenesinde 273 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kaza sonrası Ankara-Eskişehir karayolunda trafik yoğunluğu yaşanırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 4 yaralı

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