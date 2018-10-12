Alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 2 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sürücüsünün 2,33 promil alkollü olduğu belirlenen otomobilin trafik ışıklarında bekleyen 2 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan alkollü sürücü, itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Kaza, dün gece Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah T. yönetimindeki 02 AL 646 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında trafik ışıklarında bekleyen Mehmet S. yönetimindeki 55 AL 641 plakalı otomobile çarptı. Bu otomobil de önünde bekleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 AAL 877 plakalı TIR'a çarptı. Kazada sürücülerden Mehmet S. ve Abdullah T. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Abdullah T.'yı, 30 dakika süren çalışmayla çıkardı. Yaralılar, hazır bekleyen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abdullah T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, 2,33 promil alkollü olduğu belirlendi.
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