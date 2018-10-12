HABER

Alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 12:09 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, sürücüsünün 2,33 promil alkollü olduğu belirlenen otomobilin trafik ışıklarında bekleyen 2 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sürücüsünün 2,33 promil alkollü olduğu belirlenen otomobilin trafik ışıklarında bekleyen 2 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan alkollü sürücü, itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Kaza, dün gece Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah T. yönetimindeki 02 AL 646 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında trafik ışıklarında bekleyen Mehmet S. yönetimindeki 55 AL 641 plakalı otomobile çarptı. Bu otomobil de önünde bekleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 AAL 877 plakalı TIR'a çarptı. Kazada sürücülerden Mehmet S. ve Abdullah T. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Abdullah T.'yı, 30 dakika süren çalışmayla çıkardı. Yaralılar, hazır bekleyen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abdullah T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, 2,33 promil alkollü olduğu belirlendi.

PARTNERİlkokulda da böyleydimİlkokulda da böyleydim
Ailesi haber alamıyordu, ormanlıkta cesedi bulunduAilesi haber alamıyordu, ormanlıkta cesedi bulundu
Kastamonu'da araçlardaki dolu zararı için aylık gelir şartıKastamonu'da araçlardaki dolu zararı için aylık gelir şartı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı olayından acı haber!

İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı olayından acı haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bulaşıcı hastalıklardan ellerinizi yıkayarak korunun

Bulaşıcı hastalıklardan ellerinizi yıkayarak korunun

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Son dakika! Halkalı'da bir binada yangın çıktı!

Son dakika! Halkalı'da bir binada yangın çıktı!

Arda Turan ile Berkay kavgasına bomba yorum!

Arda Turan ile Berkay kavgasına bomba yorum!

Sahte doktor böyle yakalandı

Sahte doktor böyle yakalandı

Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.