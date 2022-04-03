Alkollü sürücüden akılalmaz sözler! "Onlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyor, ne olmuş"

Akılalmaz olay, Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde devriye görevi yürüyen polis ekipleri, sürücü Mehmet C.’den (39) durmasını istedi. Sürücü ise polislerin ’dur’ ihtarına uymayarak hızla kaçtı. Bunun üzerine polisler ile araç arasında takip başladı. Sürücü yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Köroğlu Bulvarı üzerinde Yunus ekipleri tarafından durduruldu.

202 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan alkol kontrolünde ise 202 promil alkollü ve ehliyetinin olmadığı görüldü. Şahsa alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ötürü yaklaşık olarak 10 bin TL para cezası uygulandı. Şahıs daha sonra işlem yapılmak üzere polis karakoluna götürüldü.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜDEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Alkollü şansın eli kelepçeli gazetecilere söylediği; “Çek, çek, hayırdır ya. İyi çekin. Ne oldu bir trafik kontrolü ne var yani? Alkollü olduğum için kaçtım. İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum. Bütün insanlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyor. Ne olmuş. Gazeteci kardeş yeter artık, çekme” sözleri ise tepki çekti. (İHA)



