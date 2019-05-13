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Alkollü sürücüden "Maymun mu oynuyor" çıkışı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 13:36 | Son Güncelleme

Antalya’da ‘dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü polis tarafından yakalandı.

Antalya’da ‘dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü polis tarafından yakalandı. 1.84 promil alkollü çıkan sürücü kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Maymun mu oynuyor" diye tepki gösterdi.
Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Kadir K., 03 AAR 912 plakalı otomobiliyle polisin, Döşemealtı kent girişindeki ‘dur’ ihtarına uymadı. Plakanın anons edilmesiyle birlikte, güzergah üzerindeki tüm polisler araç üzerinde duyarlı hale geldi. Gazi Bulvarı’ndan Çakırlar istikametine giden araç İller Bankası kavşağı üzerinde durduruldu. Polis ilk yaptığı incelemede şahsın alkollü olduğunu görünce trafik ekiplerinden destek istedi. Yol ortasında kalan araç şoför koltuğuna geçen polis tarafından güvenli bölgeye çekildi. Alkolmetre üfletilen sürücü 1.84 promil alkollü çıktı. Aracın içinde yapılan aramada bir adet alkol şişesi bulundu. Kadir K., kendisini görüntüleyen gazetecilere ise “Ne çekiyorsun hemşehrim, maymun mu oynuyor burada” diyerek tepki gösterdi. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanma, alkollü araç kullanma, ’dur’ ihtarına uymama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme işlem yapıldı. Araç otoparka çekilirken, sürücü polis merkezine götürüldü.

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