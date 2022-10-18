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Alkollü sürücüden 'pes' dediren sözler! 5 kilometre kaçtı, "Ben sürmüyordum" dedi

18.10.2022 06:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da devriyede olan polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 4 kişi, 5 kilometrelik kaçışın ardından arabayı bırakıp yaya olarak devam ederken yakalandı. Ekiplerin tespit etmesine rağmen otomobili kullanmadığını iddia eden Ömer Lütfü G., "Ben sürmüyordum. Şikayetçi olurum yarın." dedi. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye para cezası kesilirken ehliyetine de el konuldu.

Alkollü sürücüden 'pes' dediren sözler! 5 kilometre kaçtı, "Ben sürmüyordum" dedi

Hareketli dakikaların yaşanmasına neden olan olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. İnegöl Mobilya Sanayi bölgesinde devriye görevinde bulunan polis ekibi, durumundan şüphelendiği 16 AVN 585 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü otomobilin hızını artırıp kaçmaya başladı. Anons üzerine bölgeye sevk edilen takviye ekipler sanayinin çıkışlarını kapatarak önlem aldı.

5 KİLOMETRE TAKPİ EDİLDİ

Yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından çıkış yolları kapatıldığı için otomobili terk eden 4 kişi, bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı.

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"BEN SÜRMÜYORDUM, ŞİKAYETÇİ OLURUM YARIN"

Mobese kameralarını inceleyen polis, otomobili Ömer Lütfü G.'nin (23) kullandığını tespit etti. Ancak aracı kullanmadığını iddia eden Ömer Lütfü G., alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine "Ben sürmüyordum. Şikayetçi olurum yarın." diyerek tepki gösterdi.

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PARA CEZASI KESİLDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU

Polis ekiplerinin yaptığı alkol testinde 1.30 promil alkollü olduğu belirlenen Ömer Lütfü G.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü Ömer Lütfü G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Bursa
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