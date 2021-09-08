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Alkollü sürücüden polise akılalmaz ısrar: Hadi beni kelepçele

08.09.2021 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2.4 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü hem polise zorluk çıkardı, hem de "Hadi beni kelepçele" diyerek ısrar etti. Güçlükle ikna edilen sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Alkollü sürücüden polise akılalmaz ısrar: Hadi beni kelepçele

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptı.

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Uygulama sırasında durdurulan araç sürücüsü Bayram K.’nın kontrolleri yapıldı. Alkolmetre testi yapılan sürücünün 2.4 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL cezai işlem uygulandı.

"HADİ BENİ KELEPÇELE"

Cezanın ardından ifadesi alınmak üzere polis otosuna alınmak istenen sürücü, binmemekte direndi. Polisin uyarısına cevap veren sürücü Bayram K., "Hadi beni kelepçele. Kelepçele." diyerek ısrar etti. Zorlukla ikna edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
komedi yahu 2.4 promilli trafik canavarına 1339 tlcik ceza yine alkollü araç kullanıp başkalarının canını hiçe sayacak ehliyetine el koyup atınsana içeri

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