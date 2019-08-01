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Alkollü sürücülerin kullandığı cip ile otomobil çarpıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 02:07 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ters yöne giren cip ile otomobil çarpıştı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ters yöne giren cip ile otomobil çarpıştı. Sürücülerin ikisinin de alkollü olduğu tespit edilirken, 3.28 promil alkollü olan Metin A., cipi kendisinin kullanmadığını ileri sürdü.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kışla Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Elmatepe mevkiinden ters yola girerek ilerleyen Metin A. yönetimindeki 34 HN 5950 plakalı cip, karşı yönden gelen Murat C. yönetimindeki 81 DV 283 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araç da hasar görürken, yaralanan olmadı. Cip sürücüsü Metin A., 3.28 promil alkollü çıkarken, aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti. Polis yaptığı incelemede cipi Metin A.'nın kullandığını belirledi. Otomobil sürücüsü Murat C.'nin ise 1.94 promil alkollü olduğu belirlendi.

Metin A.'ya ikinci kez alkollü araç kullanmak suçundan işlem yapıldı. Murat C.'ye ise alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. Her iki sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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