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Alkollü sürücünün aracı Haliç Köprüsü’nde takla attı

15.02.2021 22:43 | Son Güncelleme:
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Haliç Köprüsü’nün girişinde metrobüs köprüsünün ayağına çarpan araç takla attı.

Haliç Köprüsü’nün girişinde metrobüs köprüsünün ayağına çarpan araç takla attı. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü, kazaya aldırış etmeden polis ekiplerinin yardımıyla aracının içinde telefonunu aradı.
Edinilen bilgiye göre, Maslak’tan Cevizlibağ istikametine giden Adem A. yönetimindeki araç, Haliç Köprüsü girişinde metrobüs köprüsünün ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak 10 metre sürüklenen araçtaki sürücü, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Adem A.’ya alkol testi yaptı. 198 promil alkollü çıkan sürücüye cezai işlem uygulandı.

Polislerden yardım istedi, telefonunu aradı
Ters dönen araç, olay yerine gelen çekici ve polis ekiplerinin çalışması sonucu çevrildi. Polis ekiplerinden yardım isteyen alkollü sürücü, kazaya aldırmayarak aracın içinde kaybettiği telefonunu aradı. Sürücünün telefonunu bulmasının ardından çekiciye yüklenen araç ekipler tarafından götürüldü. Kaza nedeniyle kısıtlamanın başladığı saatlerde tek şeride düşen yolda yoğunluk oluştu.
Yolda kaydığını söyleyen Adem A., “Nasıl olduğunu anlayamadım. Bende bir şey yok. Tektim zaten arabada. Maslak’tan geliyordum” ifadelerini kullandı.

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