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Alkollü sürücünün arkadaşından şaşkına çeviren sözler! 'Hangi alkol, ne alkolü'

21.11.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de polis ekipleri tarafından yapılan denetimler esnasında alkollü çıkan araç sürücüsünün arkadaşı polislere zor anlar yaşattı. Görüntü alan basın mensuplarına sinirlenen şahıs, kendisini görüntüleyen gazetecilerin üzerine yürüdü. Alkollü şahıs, "hangi alkol, ne alkolü', 'saçmalamayın, çekmeyin' diyerek tepki gösterdi. İşte şaşkına çeviren o anlar...

Alkollü sürücünün arkadaşından şaşkına çeviren sözler! 'Hangi alkol, ne alkolü'

Kadıköy Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipler amirliği araç sürücülerine yönelik akşam saatlerinde denetim gerçekleştirdi. Tek tek durdurulan araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgeleri kontrol edilirken alkol testi de yapıldı.

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'NE KAMYONU', HANGİ ALKOL NE ALKOLÜ' TEPKİSİ

Denetim esnasında durdurulan araç sürücülerinden Hasan T. alkollü araç kullandığının tespiti üzerine trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Sürücünün yanında bulunan şahıs ise kendisini görüntüleyen gazetecilerin üzerine yürüdü. Şahıs, 'ne kamyonu', hangi alkol ne alkolü', 'saçmalamayın çekmeyin' diyerek tepki gösterdi.

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1.40 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Öte yandan denetime takılan araç sürücüsü Hasan T.'ye yapılan teste 1.40 promil alkol çıktı. Hasan T.'nin ehliyetine 6 ay el konulurken bin 823 lira para cezası kesilerek aracı bağlandı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Kadıköy

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