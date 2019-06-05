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Alkollü sürücünün çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 13:07 | Son Güncelleme

Denizli’de motosikletiyle kağıt toplayıcılığı yapan adam, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Pamukkale ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Alkollü sürücünün çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti

Denizli’de motosikletiyle kağıt toplayıcılığı yapan adam, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Pamukkale ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan Abdurrahman C. yönetimindeki 20 ABC 928 plakalı otomobil, önünde seyreden kağıt toplayıcısı Mustafa Korkut idaresindeki 20 ZY 026 plakalı sepetli motosiklete arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü Denizli Devlet Hastanesine götürdü. Korkut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaçan otomobil sürücüsü polis ekiplerinin sıkı takıp ve çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan sürücünün hastanede yapılan kontrolünde 150 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Abdurrahman C. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Alkollü sürücünün çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti

Alkollü sürücünün çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti

Alkollü sürücünün çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti

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