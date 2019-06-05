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Alkollü sürücünün çarptığı motosikletli öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 13:41 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Mustafa Korkut (42) yaşamını yitirdi.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Mustafa Korkut (42) yaşamını yitirdi. Jandarmanın kazanın ardından yakalayıp, gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Ceyhan'ın 1.50 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza bugün saat 04.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Pamukkale ilçe merkezinden Ankara Bulvarı yönüne giden Abdurrahman Ceyhan'ın kullandığı 20 ABC 928 plakalı otomobil, aynı yöne ilerleyen, çöplerden atık kağıt toplayan Mustafa Korkut'un kullandığı 20 ZY 026 plakalı sepetli motosiklete çarpıp, kaçtı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, ağır yaralanan kasksız motosiklet sürücüsü Korkut'u Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Korkut, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından kaçan sürücünün kullandığı otomobil, jandarma ekipleri tarafından, kovalamacanınn ardından durduruldu. Otomobil sürücüsü Abdurrahman Ceyhan gözaltına alındı. Ceyhan'ın 1.50 promil alkollü olduğu belirlendi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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