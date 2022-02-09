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Alkollü sürücünün çarptığı oğlu, hayatını kaybetmişti! Karara tepki gösteren babaya dava açıldı

09.02.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da 19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz, antrenmandan dönerken alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz’ün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Şenyüz hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi. Bu karara tepki gösteren baba Menderes Gündüz “Bu verdiğiniz kararla katili koruyorsunuz” demişti. Baba Gündüz hakkında ‘hakaret’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Alkollü sürücünün çarptığı oğlu, hayatını kaybetmişti! Karara tepki gösteren babaya dava açıldı

Batıkent Çakırlar Caddesi'nde geçen yıl 15 Temmuz'da meydana gelen kazada, bisiklet sporcusu Umut Gündüz, antrenman sonrası evine dönerken, Çağdaş Şenyüz yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ, TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan ve 1,53 promil alkollü olduğu belirlenen Şenyüz, mahkemece tutuklandı. Şenyüz, 4 ay sonra tahliye edildi. Bilirkişi raporunda Umut Gündüz'ün, yolun sağ şeridinden eksiksiz teçhizatla gittiği, kaskında ve bisikletinde sürücüleri uyarmak için ışıklandırma bulunduğu ve kusursuz olduğu belirtildi. Şenyüz'ün ise asli kusurlu olduğu kaydedildi.

BABA, İNDİRİM KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Ankara 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Şenyüz,'e 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan önce 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi, daha sonra bu ceza iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 güne indirildi. Karar okunurken, Umut Gündüz’ün babası Menderes Gündüz mahkemeye yönelik, "Katili koruyorsunuz. Bilinçli olarak 5 yılın altında ceza vererek, cezaevine girmesini engelliyorsunuz. Siz de katilsiniz. Kaleminizde kan var. Yargılanacaksınız" diye bağırdı. Mahkeme, bu sözleri de tutanak altına alarak, duruşmayı sonlandırdı.

BABAYA 'HAKARET' SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Cumhuriyet Savcısı Emre Gültek ve Hakim Tuğçe Maden’in şikayeti üzerine, baba Gündüz hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede sanık Gündüz'ün, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçunu işlediği belirtilerek, 1,5 yıldan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame Ankara 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek, dava açıldı. Gündüz, 10 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

"ADALET MÜCADELEMİZ KARŞILIKSIZ KALDI"

Gündüz, "567 gündür yürüttüğümüz hukuk ve adalet mücadelemiz, 27 Aralık karar duruşmasında karşılıksız kalmıştır. Katil elini kolunu sallayarak mahkeme salonundan çıkmıştır. Bu karara itiraz ettiğimizde ve tepki gösterdiğimizde bizler acılı anne ve babalar suçlu gösterilerek, 13 Ocak'ta ifadeye çağrıldık. Mahkeme üyelerine hakaret etmek suçundan 10 Mayıs’ta da duruşmaya çağrıldık" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
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