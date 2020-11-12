Alkollü sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bartın kent merkezinde alkollü sürücünün çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Kavaklı mevki’i İskele Caddesinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yalı mevki’inden Kavaklı istikametine seyir halinde olan O.A. yönetimindeki 67 DN 489 plakalı TOFAŞ marka Kartal model otomobil kontrolden çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen 64 yaşındaki Muzaffer Birlik’e çarpan otomobil bir iş yerine ait otoparkın bariyerlerini ezip beton duvara çarparak durabildi. Kazada otomobilin önünde metrelerce sürüklediği ve duvara sıkıştırdığı Muzaffer Birlik ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar Birlik’in yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ulaşan 112 ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Birlik daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücünün ise 1.83 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Hastaneye kaldırılan Birlik’in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

