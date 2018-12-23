Alkollü sürücünün gelen arkadaşı da alkollü çıktı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK’te, yapılan kontrolde 1.16 promil alkollü yakalanan Hüseyin Ü.'den polis ekipleri aracını teslim edebilecekleri ehliyetli birini çağırmasını istedi. Hüseyin Ü.’nün çağırdığı arkadaşı da kendisi gibi alkollü çıktı. Kavgaya tutuşan arkadaşları ayıran polis ekipleri, aracı trafikten men etti.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gece yarısı 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde üzerinde alkol denetimi yaptı. Alkolmetreyi üfleyen Hüseyin Ü., 1.16 promil alkollü çıktı. Hüseyin Ü.’nün ehliyetine 6 ay el konulurken, 1002 TL ceza kesildi. Polis ekipleri, Hüseyin Ü.'den otomobilini teslim edebilecekleri ehliyetli ve alkolsüz birisini çağırmasını istedi. Hüseyin Ü., cep telefonuyla görüştüğü arkadaşından çağırdığı yere gelmesini istedi. Bir süre sonra gelen Sercan C.’ye polis ekipleri alkollü olup olmadığını sordu. Alkollü olduğunu söyleyen Sercan C.'ye sinirlenen Hüseyin Ü., "Senin yüzünden oldu" dedi. Sercan Ç. de "Ben ne yaptım sen çağırdın beni" dedi. Kavgaya tutuşan arkadaşları polis ekipleri ayırdı.

Ekipler, teslim edecek birisini bulamadığı otomobili trafikten men etti. Otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.

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