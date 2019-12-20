Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet, trafik denetimi için bekleyen araçlara çarptı: 6 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı kamyonetin, trafik denetimi için bekleyen araçlara çarpması sonucu 1'i polis 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E-87 kara yolunda Gömeç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yol kontrolü yaptığı esnada, Ayvalık istikametinden gelen T.H. yönetimindeki 10 BNC 35 plakalı kamyonet, yol kenarında kontrol için bekletilen 35 EMF 23 plakalı otomobil ile 06 HC 8426 plakalı kapalı kasa kamyonete çarptı.

Kazada polis memuru Ö.A, kamyonet sürücüsü T.H. ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gömeç ve Ayvalık'ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

T.H'nin yapılan kontrolde 190 promil alkollü olduğu belirlendi.

