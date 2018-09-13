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Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, galeriye girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 12:18 | Son Güncelleme

KARABÜK'te alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak oto galeri dükkanına girdi.

Bülent DİKTEPE-KARABÜK(DHA)- KARABÜK'te alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak oto galeri dükkanına girdi. Kaza araçlarda ve dükkanda oluşan hasarla atlatıldı. Kaza, dün gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Safranbolu yönüne giden Cumhur D. (29) idaresindeki 74 AL 665 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüjü aşıp yol kenarında park halinde bulunan bir galeriye ait cip, hafif ticari araç ve bir ATV'ye çarptıktan sonra oto galeri dükkanına daldı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Cumhur D.’nin alkol muayenesinde 1.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Cumhur D. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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