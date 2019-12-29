HABER
  4. Alkollü sürücünün kullandığı otomobil su kanalına düştü

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil su kanalına düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 21:27 | Son Güncelleme

 KARABÜK’te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 1,5 metre derinliğindeki su kanalına düştü.

Okan ŞİMŞEK/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 1,5 metre derinliğindeki su kanalına düştü. Yaralanan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü M.E., hastanede tedaviye alındı.
Kaza, akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. M.E. yönetimindeki 78 AAF 048 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu demir korkuluklara çarpıp su kanalına düştü. 1,5 metre derinliğindeki kanalda ters duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan M.E., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Ayrıca, M.E'nin alkol muayenesinde 2.58 promil alkollü olduğu tespit edildi.

FOTOĞRAFLI

Her yıl yüzlerce adak adanıyor! Gerçek şoke ettiHer yıl yüzlerce adak adanıyor! Gerçek şoke etti
Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldıCamilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı
Kocasını öldüren kadından kan donduran ifade: ‘Babanı öldürdüm polisi ara’Kocasını öldüren kadından kan donduran ifade: ‘Babanı öldürdüm polisi ara’
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Ankara'da kadın cinayeti! Çocukları sinir krizi geçirdi

Ankara'da kadın cinayeti! Çocukları sinir krizi geçirdi

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

HDP'den yerli otomobil açıklaması

HDP'den yerli otomobil açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Adası karanlığa gömüldü! 10 bin kişi elektriksiz kaldı

10 bin kişi elektriksiz kaldı

Adana'da son durum! Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı

Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı

Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! Otomobilden fırladı

Feci kaza! Otomobilden fırladı

Samsun'da 10 yıllık eşini öldüresiye döven koca tutuklandı

Eşini tarafından öldüresiye dövüldü! Korkunç ifadeler

Şehidin arkadaşlarından 23 yıllık vefa 

Şehide 23 yıllık vefa: Nefes aldıkça bu gelenek devam edecek

Adana'dan kahreden haber: 5 aylık bebek beşiğinde yanarak öldü

Kahreden olay! 5 aylık bebek feci şekilde hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.