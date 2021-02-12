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  4. Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 3'ü çocuk 4 yaralı

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 3'ü çocuk 4 yaralı

12.02.2021 07:18 | Son Güncelleme:
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Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 3'ü çocuk 4 yaralı

Ataşehir'de TEM Otoyolu Çamlıca gişeler mevkiinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobil polis kontrol noktasındaki beton bariyere çarparak takla attı. Sürücü kazada yara almazken eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Olay, saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Çamlıca Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Kaan G.B.'nin kullandığı otomobil, Çamlıca gişelerinde bulunan polis kontrol noktasına yaklaştığı sırada kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü. Sürücü Kaan G.B. kazayı yara almadan atlatırken, araçtaki eşi ile üç çocuğu yaralandı. Yaralılara ilk müdahale polis kontrol noktasında bulunan polis ekipleri tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Kaan G.B.'ye olay yerinde yapılan kontrolde 1.87 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Alkollü sürücünün ehliyetine el koyulurken Kaan B. G., polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Yaralı 3 çocuk ile anneleri ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldığı sırada bir çocuğunu olay yerinde unutan alkollü baba, polisin uyarısı sonucu ambulansa binerek yaralı ailesine refakat etti.

Hasarlı araç çekiciyle otoparka götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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