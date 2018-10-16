Alkollü sürücünün otomobili hurdaya döndü

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, Tayfur Tarak'ın kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra benzin istasyonuna metreler kala takla atarak, ters döndü. Aracın hurdaya döndüğü kazada başından yaralanan ve ayakta durmakta güçlük çeken Tarak'ın, yapılan testte, 2.90 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza, gece saatlerinde, Karamürsel ilçesine bağlı Ereğli Mahallesi D- 130 yolu üzerinde meydana geldi. Karamürsel'den İzmit yönüne giden Tayfur Tarak'ın kullandığı 41 ABF 656 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra benzin istasyonuna metreler kala takla atarak, ters döndü. Aracın motor kısmı, paramparça olurken, Tarak ise sıkıştığı yerden bir süre sonra yaralı olarak çıkabildi. İhbarla gelen polis ekipleri, trafiği kontrol altına alarak, olası başka kazaların önüne geçti. Başı kanayan ve ayakta durmakta güçlük çeken Tarak, sağlık görevlilerinin müdahalesine engel oldu. Polislerin ısrarıyla ambulansa bindirilen Tarak, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hurdaya dönen otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Tayfur Tarak'ın, yapılan testte, 2.90 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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