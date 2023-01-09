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Alkollü sürücünün pişkinliği 'pes' dedirtti! Polise talimat bile verdi... 'Ben çok ceza yedim'

09.01.2023 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Aksaray’da meydana geldi. Trafik kontrolünde bir araç durduruldu. Hareketlerinden şüphelenen sürücüye alkol testi yapıldı. Yapılan testte 1.38 promil alkollü çıkan sürücünün pişkinliği ise 'pes' dedirtti. Genç sürücü önce polis memuruna talimat verdi sonra da alkollü yakalanıp çok ceza yediğini itiraf edercesine, "Ben çok ceza yedim, alkolden ilk cezam değil. Kurtarıcı çağırmıyoruz bak" ifadelerini kullandı.

Alkollü sürücünün pişkinliği 'pes' dedirtti! Polise talimat bile verdi... 'Ben çok ceza yedim'

Olay, Meydan Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri Trafik Tescil ve Denetleme Şubesiyle birlikte rutin asayiş ve trafik denetimi yaptı. Araçların tek tek durdurulduğu denetimde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Araçtan inen sürücü R.T.S. (23) ve arkadaşları Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusundan geçirilirken, hal ve hareketlerinden şüphelenilen sürücü alkol testine alındı. Alkol metre ile yapılan ölçümde genç sürücünün 1.38 promil alkollü olduğu belirlendi.

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'BEN ÇOK CEZA YEDİM'

Alkollü olduğu belirlendikten sonra polis memurlarıyla ilginç diyaloglara giren sürücünün pişkinliği de pes dedirtti. Ceza işlemi için polis aracının başına gelen genç sürücü burada adeta polis memuruna talimat verircesine, “Kurtarıcı çağırmıyoruz bak” dedi. Ardından birçok kez alkollü yakalandığını itiraf edercesine “Ben çok ceza yedim. Benim alkolden ilk cezam değil bu” diyen alkollü sürücü polis memurları tarafından uyarılınca da, “Ben emir yağdırmıyorum. Ben çok ceza yedim, biliyorum bu şeyi” dedi. Elindeki telefonla bir yakınını arayan sürücü, “Kardeşim aşevinin karşısına acil gelir misin? Gazeteci falan burada olay oldu iyice” diyerek yardım istedi.

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'POLİSTEN DE ŞİKAYETÇİ OLUYORUM'

Kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarını tehdit eden alkollü sürücü gazetecilerin “Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?” sorusuna da, “Sana ne, istediğim gibi içer kullanırım” dedi. “Annem babam var. Ben esnafım” diye basın mensuplarından öfkesini çıkartmaya çalışan sürücü, “Senin ismi ne? Beni yayın ediyorsun. Ben polisten de şikayetçi oluyorum” dedi. Ceza evrakları bir bir imzalatılan sürücü yasal işlemlerinin yapılması için polis aracına bindirilerek Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Alkollü sürücü çekici istemese de yasal işlemleri başlatan trafik ekipleri çağırılan çekici ile aracı trafikten men ederek otoparka çektirdi. Sürücüye ise alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL para cezası kesilirken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza trafik

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