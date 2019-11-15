HABER

Alkollü sürücünün polisi 400 metre kaputta taşıdığı anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 23:39 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, kontrol için durdurulan otomobilin sürücüsü Hakan Kolaylıoğlu, kaçmaya başlayınca kaputa asılan polis memuru, yaklaşık 400 metre sürüklenerek yaralandı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, kontrol için durdurulan otomobilin sürücüsü Hakan Kolaylıoğlu, kaçmaya başlayınca kaputa asılan polis memuru, yaklaşık 400 metre sürüklenerek yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olaydan 4 saat sonra yakalanan, 0.87 promil alkollü olduğu belirlenen ve ehliyetine el konulan Kolaylıoğlu, tutuklandı.

Olay, dün gece Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Uygulama yapan trafik polisleri, Hakan Kolaylıoğlu yönetimindeki 35 SZ 966 plakalı otomobili durdurdu. Polis, Hakan Kolaylıoğlu'ndan ehliyetini isteyince, sürücü bir anda otomobili çalıştırıp, manevra yaptı. Bu sırada bir polis memuru Kolaylıoğlu'yu engellemek için aracın kaputuna tutundu. Hakan Kolaylıoğlu, kaçmaya başlayınca, polis memuru da sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 400 metre kaputta giden polis memuru, bir süre sonra yola savruldu. Kolaylıoğlu ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan polis memuru Dokuz Eylül Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu bildirildi.

4 SAAT SONRA YAKALANDI

Hakan Kolaylıoğlu, olaydan 4 saat sonra polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan kontrolde Kolaylıoğlu'nun 0.87 promil alkollü olduğu belirlenirken, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu da ortaya çıktı. Ehliyetine el konulan Kolaylıoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakan Kolaylıoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, polis memurunun yaşadığı o anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde polis memurunun otomobilin kaputuna tutunarak gitmesi ve düşmesi yer aldı.

Kabus tam 1 saat sürdü! Mutfaktan çıkarıldığında tanınmaz haldeydi Kabus tam 1 saat sürdü! Mutfaktan çıkarıldığında tanınmaz haldeydi
Bakan Akar: "İçinde olmadığımız çözümlerin yaşama şansı yok"Bakan Akar: "İçinde olmadığımız çözümlerin yaşama şansı yok"
Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş açtıKavgayı ayırmak isteyen polislere ateş açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne olacak? Merkez Bankası açıkladı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

Büyük skandal! Türkiye'yi seçti, tehdit edildi

Büyük skandal! Türkiye'yi seçti, tehdit edildi

S-400 ve F-35 için önemli gelişme!

S-400 ve F-35 için önemli gelişme!

'Sizi biz Müslüman yaptık' demişti! Trabzonlulardan özür diledi

'Sizi biz Müslüman yaptık' demişti! Trabzonlulardan özür diledi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur ve Müslüm Gürses ne zaman evlendi

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur ve Müslüm Gürses ne zaman evlendi

Sahil Güvenlik Komutanlığına memur alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı yapacak!

İstanbul’da "Yeditepe Huzur" uygulaması

Helikopter havadan destek verdi, polisler denetim yaptı

Lahmacun yedikten sonra hastaneye akın ettiler!

Bir zehirlenme vakası daha! Hastaneye akın ettiler

İran'da benzine yapılan zam protesto edildi! Ruhani'den açıklama

İran'da benzine yapılan zam protesto edildi! Ruhani'den açıklama

Otogarda silahlı saldırı: Biri turist 3 yaralı

Otogarda silahlı saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.