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Alkollü sürücüsü, polisten kaçarken başka ekip otosuna çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 09:13 | Son Güncelleme

İZMİR'in Urla ilçesinde, sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, durdurmaya çalışan başka bir polis otosuna çarptı.

Alkollü sürücüsü, polisten kaçarken başka ekip otosuna çarptı

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde, sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, durdurmaya çalışan başka bir polis otosuna çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücünün alkollü olduğu ve ehliyetinin daha önceden alkollü araç kullanmaktan dolayı 2 yıl süreyle iptal edildiği öğrenildi.
Kaza, dün gece saatlerinde Urla Uğur Mumcu Kavşağı'nda meydana geldi. İskele Mahallesi'nden Urla merkeze doğru seyreden E.Ö. (40) yönetimindeki 35 ZD 784 plakalı otomobilin sürücüsü, polisin ikazına rağmen durkayarak, kaçmaya başladı. Kavşağa girdiği sırada kırmızı ışıkta geçen otomobil, 35 A 7248 plakalı polis otosuna çarptı. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar oluştu. Gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu, ehliyetinin daha önceden alkollü araç kullanmaktan dolayı 2 yıl süreyle iptal edildiği tespit edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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