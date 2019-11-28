HABER

Alkollü sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, polise çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 11:09 | Son Güncelleme

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, polis memuru Savaş Okur'a çarptı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, polis memuru Savaş Okur'a çarptı. Okur yaralanırken, yakalanıp gözaltına alınan sürücü Selami Y.'nin 2.63 promil alkollü olduğu belirlendi.
Olay, dün gece saatlerinde Kıranköy Kavşağı'nda meydana geldi. 78 BT 062 plakalı otomobilin sürücüsünün yolda alkol aldığı ihbarı üzerine polis önlem aldı. Polisler, otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü Selami Y., hızını artırıp 'dur' ihtarında bulunan trafik polisi Savaş Okur’a çarpıp, kaçtı. Bu sırada bir polis memuru da otomobili durdurmak için havaya uyarı ateşi açtı.
Savaş Okur, çağırılan ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Okur’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayın ardından, tüm ekipler, kaçan sürücüyü yakalamak için seferber oldu. Selami Y., Cumhuriyet Mahallesi 57 Nolu Sokak’ta sağ ön lastiği patlayınca otomobilinin kapılarını kilitleyip koşarak kaçışını sürdürdü. Polis ekipleri, bir süre sonra Selami Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Selami Y.’nin hastanedeki kan tahlilinde 2.63 promil alkollü olduğu belirlendi.
Otomobil, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekiciye konularak Safranbolu Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Selami Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBomba Can Yaman yorumu! 'Fiziğiyle mi...'Bomba Can Yaman yorumu! 'Fiziğiyle mi...'
Samsun’da FETÖ’den 3 rütbeli asker adliyeye sevk edildiSamsun’da FETÖ’den 3 rütbeli asker adliyeye sevk edildi
Şehit ateşi Bartın’a düştüŞehit ateşi Bartın’a düştü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Hain saldırı sonrası birlikler teyakkuza geçti!

Hain saldırı sonrası birlikler teyakkuza geçti!

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

İzmir'deki çirkin olayla ilgili AK Parti'den açıklama!

İzmir'deki çirkin olayla ilgili AK Parti'den açıklama!

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Soylu'dan 'DEAŞ'lı terörist' açıklaması!

11'i daha ülkelerine gönderiliyor

Sokak ortasında kadına tekme tokat saldırdı! O sırada çocuğu da oradaydı...

Sokak ortasında alçak saldırı!

İki yılda tüm vücudunu kapladı! Kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor

Kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor!

Define aramalarında yeni dönem! Resmi Gazete'de 'Dipsiz Göl' detayı

Define aramalarında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sokakta yürürken boğazından bıçaklandı! Olaydaki sır perdesi aralandı

Boğazından bıçaklandı! Sır perdesi aralandı

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltına alındılar

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltına alındılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.