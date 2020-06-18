Alkollü vatandaş ilçeyi karıştırdı! Bir gecede yapmadığı kalmadı

Kuşadası'nda yaşanan olayda, restoranda yaşadığı hesap tartışmasının ardından atladığı denizden sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan ve ifadesinin alınmasının ardından serbest kalan Zafer S., bu kez Kuşadası Setur Marina taksi durağına gitti. Burada da taksiciler ile tartışan ve bir kişiyi darp eden Zafer S., daha sonra bir ticari taksiyi kaçırdı. Polise haber verilmesinin ardından polis ile arasında başlayan kovalamaca sırasında defalarca trafiği tehlikeye düşürerek bariyerlere çarptı. Marina önünde başlayan ve sahil bandı üzerindeki Atatürk Bulvarı’ndan Kadınlar Denizi Mahallesi’ne kadar devam eden filmleri aratmayan kovalamaca sırasında bir otelin demir güvenlik kapısını da kırarak otelin bahçesine giren Zafer S. burada gidecek yol bulamayınca peşinden gelen polisler tarafından yakalandı. Aşırı derecede alkollü olduğu ortaya çıkan Zafer S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, Kuşadası Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.