HABER

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 60 metreden uçtu, hastanede arkadaşını sorunca ekipler seferber odu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 09:14 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Esma Y.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Esma Y. (21), yine alkollü olarak direksiyon başına geçince bir araca çarparak 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Hastaneye kaldırılan Esma Y., yanında bir kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine, olay yerine dönen ekipler yaptıkları aramada kimseyi bulamadı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 yolu Eşme mevkiinde meydana geldi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenilen Esma Y. yönetimindeki 34 VK 4185 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen M.B. (25) yönetimindeki 34 UZ 8964 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle cip, yaklaşık 60 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER OLAY YERİNE GERİ DÖNDÜ

Uçurumdan aşağıya inen itfaiye ekipleri, cipin içerisinde sıkışan Esma Y.’yi bulunduğu yerden alarak ambulansa taşıdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Esma Y., Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Esma Y.’nin hastanede yapılan kontrolünde alkollü olduğu belirlendi. Esma Y.’nin hastanedeki tedavisi sırasında doktorlara kaza sırasında yanında başka bir arkadaşının da olduğunu söylemesi üzerine olay yerinden ayrılan jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri bölgeye geri döndü.

KİMSE BULUNAMADI

Yaralı kadının hastanedeki sözleri üzerine arama çalışması başlatan ekipler, olay yerinde kimseyi bulamadı. Yaklaşık 1 saat sürdürülen çalışmanın ardından herhangi bir sonuca varılamaması üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı.

Bu arada, cipin sürücü emniyet kemerinin takılmadığı, kemer yuvasına ise uyarı sesini kapatmak için kullanılan kemer tokası olduğu görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giden hayran kalıyor! O kentin saklı cenneti Giden hayran kalıyor! O kentin saklı cenneti
İşte Türkiye’deki köpek gerçeği... Yüzlercesi sokağa terk edildiİşte Türkiye’deki köpek gerçeği... Yüzlercesi sokağa terk edildi
‘Beyoğlu Antika Festivali’ kapanışı gerçekleşti‘Beyoğlu Antika Festivali’ kapanışı gerçekleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerle ilgili skandal iddialar!

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerle ilgili skandal iddialar!

İki ülke arasında büyük kriz! Diplomatlarını karşılıklı sınır dışı ediyorlar

İki ülke arasında büyük kriz! Diplomatlarını karşılıklı sınır dışı ediyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırıkkale'nin Longoz Ormanları'nda bulunan yaralı karacaya tedavi

Vahşi hayvanlar saldırmış! Yaralı halde bulundu

Son dakika! TSK ve MİT'ten Kuzey Irak'ta ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

HDP'li Kızıltepe Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı

Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de deprem

Son dakika! Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Ankara'da minibüsün çarptığı polis aracı devrildi: 2'si polis 4 yaralı

Ankara'da minibüsün çarptığı polis aracı devrildi: 2'si polis 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.