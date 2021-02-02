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  4. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 yaralı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 yaralı

02.02.2021 04:07 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı. Kaza sonrası yaralanan sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.
Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Çavuşköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa istikametine seyreden M.S. yönetimindeki otomobil, Çavuşköy’ü 3 kilometre geçtikten sonra döner kavşak yakınında orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, daha önce ehliyetini kaptıran sürücünün ehliyetsiz araç kullandığını belirlerken, hastanede yapılan muayenesinde ise M.S’nin alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü M.S’ye, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesildi.
Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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