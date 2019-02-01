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Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 05:32 | Son Güncelleme

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü 4 kilometre boyunca kaçtı ardından aracını park edip yaya olarak kaçmak isterken yanında bulunan 4 arkadaşıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Seyhan İlçesi Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü 4 kilometre boyunca kaçtı ardından aracını park edip yaya olarak kaçmak isterken yanında bulunan 4 arkadaşıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Seyhan İlçesi Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri Kıyı boyu Caddesi üzerinde asayiş uygulaması yaptığı sırada, 01 DHY 39 plakalı hafif ticari araca dur ihtarında bulundu. Araç sürücü Veysel B. ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

Aracını bırakıp arkadaşlarıyla ara sokakta kaçmak isterken yakalandı
Yaklaşık 4 kilometre boyunca polisten kaçan Veysel B. aracını Narlıca Mahallesi ara sokaklarına park ederek yanında bulunan 4 arkadaşıyla birlikte yaya olarak kaçmaya başladı. Mahalleyi abluka altına alan Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri şahısları kısa sürede yakalandı. Olayla alakalı sürücü Veysel B. ve 4 arkadaşı gözaltına alınarak Denizli Polis Merkezi’ne götürüldü.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı
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