HABER

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 07:24 | Son Güncelleme

ANKARA'da alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen Ali D.,'nin kullandığı otomobilin başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralı

ANKARA'da alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen Ali D.,'nin kullandığı otomobilin başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Ehliyetine daha önce el konulduğu tespit edilen Ali D.'nin 1.47 promil alkollü çıktığı belirlendi.

Kaza, Keçiören İlçesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Fatih Caddesi'nde Kalaba istikametine seyir halinde olan Ali D. idaresindeki 06 REU 37 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Fatih Köprüsü üzerinde aynı yönde ilerleyen Yavuz A.'nın kullandığı 10 ADD 899 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 10 ADD 899 plakalı otomobilin yolcuları Hakan D. ile Vezir S. yaralandı. Kaza nedeniyle her iki araçta da ağır hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

1.47 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza sonrası ehliyetini beyan edemeyen Ali D.'nin, ehliyetine daha önceden el konulduğu tespit edildi. Ali D., polis tarafından yapılan alkol testinde 1.47 promil alkollü çıktı.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir şeridi ulaşıma kapanan yolda, araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Ağır hasar oluşan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden tamamen ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralıAlkollü ve ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralıAlkollü ve ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralı

Canan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyorCanan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyor
İstanbul'da sahte para operasyonu: Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da sahte para operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Adana'da yılbaşı öncesi hava destekli asayiş uygulamasıAdana'da yılbaşı öncesi hava destekli asayiş uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarıkamış'ta yavru ayı şaşkınlığı! Gören telefonuna sarıldı

Hem de en işlek caddede! Gören telefonuna sarıldı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon

Kızını sopayla döven damadını sokak ortasında öldürdü

Kızını sopayla döven damadını öldürdü!

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Yer: İstanbul'da bir AVM! Üniversite öğrencisi feci şekilde hayatını kaybetti

Yer: İstanbul'da bir AVM! Kan donduran olay, korkunç iddia

Beşiktaş'ta gürültü cinayeti zanlısı fitness hocası İbrahim Y. yakalandı

Kadının boğazını kesmişti! Cani yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.