HABER

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 02:19 | Son Güncelleme

ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü Bahri A., 10 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü Bahri A., 10 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı.
Olay, akşam saatlerinde Merkez Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu Kürkçüler mevkiinde meydana geldi. Yol kontrolü yapan polis ekipleri, 33 B 8755 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Bahri A. kaçmaya başladı. Kent merkezi istikametinde ilerleyen otomobil, yol üzerinde önlem polislerin ihtarlarına da uymayıp, kaçmaya devam etti. Önce Yüreğir, ardından da Seyhan ilçesine geçen otomobil, devriye ekipleri tarafından Sakarya Mahallesi'nde yakalandı. Otomobilde arama yapan polisler, herhangi suç unsuruna rastlamadı. Trafik polislerinin yaptığı incelemede ise otomobil sürücüsü Bahri A.'nın ehliyetsiz ve 1.71 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü Bahri A. ve yanındaki iki arkadaşı Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandıAlkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandıAlkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandıAlkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Midibüste kalp krizi geçiren kişi öldüMidibüste kalp krizi geçiren kişi öldü
Antalya'da pırlantacının sır ölümü!Antalya'da pırlantacının sır ölümü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı ( Mehmet Ali Erbil kimdir?)

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı ( Mehmet Ali Erbil kimdir?)

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da pırlantacının sır ölümü!

Antalya'da pırlantacının sır ölümü!

'Korktun mu?' videosuyla fenomen olmuştu! Gözaltı iddialarına yanıt verdi

'Korktun mu?' videosuyla fenomen olmuştu! Gözaltı iddialarına yanıt verdi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

2 Suriyeli kız çocuğu yol kenarında bu halde bulunmuştu! İşin altından öyle bir şey çıktı ki!

2 Suriyeli kız çocuğu yol kenarında bu halde bulunmuştu! İşin altından öyle bir şey çıktı ki!

Gören telefona sarıldı! Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Gören telefona sarıldı! Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Okulda işkence gibi dayak! Öğrencinin boynuna kemer dolayıp...

Okulda işkence gibi dayak! Öğrencinin boynuna kemer dolayıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.