Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü Bahri A., 10 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı.
Olay, akşam saatlerinde Merkez Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu Kürkçüler mevkiinde meydana geldi. Yol kontrolü yapan polis ekipleri, 33 B 8755 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Bahri A. kaçmaya başladı. Kent merkezi istikametinde ilerleyen otomobil, yol üzerinde önlem polislerin ihtarlarına da uymayıp, kaçmaya devam etti. Önce Yüreğir, ardından da Seyhan ilçesine geçen otomobil, devriye ekipleri tarafından Sakarya Mahallesi'nde yakalandı. Otomobilde arama yapan polisler, herhangi suç unsuruna rastlamadı. Trafik polislerinin yaptığı incelemede ise otomobil sürücüsü Bahri A.'nın ehliyetsiz ve 1.71 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü Bahri A. ve yanındaki iki arkadaşı Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi'ne götürüldü.
FOTOĞRAFLI
New York Times'tan flaş iddia: Suudi Arabistan o ismi sorumlu tutacak
Donald Trump: Cemal Kaşıkçı kesin ölmüşe benziyor, sonuçları ağır olacak
Amasya'da 4.1 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)
Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!
'Korktun mu?' videosuyla fenomen olmuştu! Gözaltı iddialarına yanıt verdi
Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum