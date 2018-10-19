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Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 09:21 | Son Güncelleme

ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü Bahri A., 10 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü Bahri A., 10 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Olay, akşam saatlerinde Merkez Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu Kürkçüler mevkiinde meydana geldi. Yol kontrolü yapan polis ekipleri, 33 B 8755 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Bahri A. kaçmaya başladı. Kent merkezi istikametinde ilerleyen otomobil, yol üzerinde önlem polislerin ihtarlarına da uymayıp, kaçmaya devam etti. Önce Yüreğir, ardından da Seyhan ilçesine geçen otomobil, devriye ekipleri tarafından Sakarya Mahallesi'nde yakalandı. Otomobilde arama yapan polisler, herhangi suç unsuruna rastlamadı. Trafik polislerinin yaptığı incelemede ise otomobil sürücüsü Bahri A.'nın ehliyetsiz ve 1.71 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü Bahri A. ve yanındaki iki arkadaşı Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi'ne götürüldü.

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