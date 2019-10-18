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Alkollü ve ehliyetsiz sürücü vali yardımcısının aracına çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 17:30 | Son Güncelleme

Antalya'da alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil, vali yardımcısının bulunduğu araca çarparak hasara neden oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil, Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli'nin bulunduğu resmi plakalı araca çarptı.

H.H.M'nin kullandığı 07 YON 92 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Gündoğdu Mahallesi Kavşağı'nda Vali Yardımcısı Çiçekli'nin içinde bulunduğu 07 GBT 70 plakalı resmi plakalı otomobile çarptı.

Kazada iki araçta da hasar oluştu. Polis ekipleri, sürücü H.H.M'nin 2,59 promil alkollü olduğunu, daha önce de alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine el konduğunu belirledi.

Otomobilinde de alkol şişesi bulunan H.H.M'ye, "alkollü araç kullanmak"tan işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alkollü sürücü Atıf Çiçekli Manavgat trafik kazası

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