Alkollü ve kasksız motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Manavgat Köprüsü’nde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında kask takmayan sürücü ağır yaralanırken yapılan kontrollerinde 1.73 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi istikametinden Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Arif Balcı’nın kullandığı 07 JM 054 plakalı motosiklet, Manavgat Köprüsü üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, kask takmayan motosiklet sürücüsü Arif Balcı başına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan ve başına aldığı darbe nedeniyle hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen Balcı’nın hastanede yapılan kontrolünde 1.73 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, Arif Balcı’nın ehliyetine 6 aylığına el konulurken, kasksız ve alkollü araç kullanmak ve trafik işaretlerine uymamak suçlarından da bin 672 TL para cezası uygulandı.

