HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alkollü ve tüfekli sürücü “Ben kötü insan değilim” diyerek kendini savundu

Alkollü ve tüfekli sürücü “Ben kötü insan değilim” diyerek kendini savundu

24.11.2020 18:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da alkollü araç kullanırken polis ekiplerine yakalanan ve araçta yapılan aramada av tüfeği ele geçirilen sürücü kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, “Ben kötü bir insan değilim, kanun kaçağı da değilim” diyerek kendini savundu.Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesinde devriye atan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cadde üzerinde durumundan şüphelendikleri 68 ABL 671 plakalı Volkswagen marka otomobili durdurdu.

Aksaray’da alkollü araç kullanırken polis ekiplerine yakalanan ve araçta yapılan aramada av tüfeği ele geçirilen sürücü kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, “Ben kötü bir insan değilim, kanun kaçağı da değilim” diyerek kendini savundu.
Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesinde devriye atan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cadde üzerinde durumundan şüphelendikleri 68 ABL 671 plakalı Volkswagen marka otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapan ekipler şahsın alkollü olabileceğini düşünerek olay yerine trafik ekibi çağırdı. Trafik ekipleri tarafından alkol kontrolünden geçirilen sürücü Y.E.U. (39), 102 promil alkollü çıkarken, otomobilde yapılan aramada tüfek ele geçirildi. Ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmek istenirken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Çekmeyin” diye seslenen alkollü sürücü, “Ben kötü bir insan değilim, kanun kaçağı da değilim” diye kendini savunmaya çalıştı. Araç içerisinde çıkan av tüfeği ve tüfeğe ait fişeklere polis ekiplerince el konulurken, alkollü araç kullanmaktan sürücünün ehliyetine el konuldu. Trafik cezası kesilen sürücünün otomobili çekici marifeti ile otoparka çekildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal... Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal...
Palu ailesi yeniden hakim karşısında Palu ailesi yeniden hakim karşısında
KYK yurt başvuruları ne zaman?KYK yurt başvuruları ne zaman?
1/

En Çok Okunan Haberler

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bilim kurulu üyelerine tepki

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bilim kurulu üyelerine tepki

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

Tavşanla oynuyor sandı ama gerçek başka çıktı

Tavşanla oynuyor sandı ama gerçek başka çıktı

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor!

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor!

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Diğer Haberler

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

AB'den Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya ilişkin açıklama

AB'den Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya ilişkin açıklama

Son dakika! Türkiye'den Ege'de üç yeni NAVTEX kararı

Türkiye'den Ege'de üç yeni NAVTEX kararı

Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozdu! Palu ailesi yeniden hakim karşısında

Palu ailesi yeniden hakim karşısında

24 ölümlü kazanın araç sahibi yeniden yargılanıyor

24 kişinin hayatını kaybettiği kazada flaş gelişme!

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Covid-19 Sözlüğü'

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Covid-19 Sözlüğü'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.