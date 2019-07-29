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Alkollü ve uyuşturucu madde kullanan sürücülere yönelik dev denetim

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 21:23 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "alkol ve uyuşturucu, uyarıcı madde etkisinde araç kullanımına” yönelik denetim gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "alkol ve uyuşturucu, uyarıcı madde etkisinde araç kullanımına” yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde 25 bin 639 sürücü denetlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, alkol ve uyuşturucu, uyarıcı madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi ve toplumsal bir sorun olan uyuşturucu kullanımıyla mücadele edilmesinin amaçlandığı “Alkol ve Uyuşturucu Uyarıcı Madde Etkisinde Araç Kullanımı” adı altında denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 25 bin 639 araç sürücüsü denetlenirken, 653 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi. Uyuşturucu testi pozitif çıkan 4 sürücü ile testi kabul etmeyen 17 sürücü Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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