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Alkollü yakalanan aday sürücü: Ben bittim

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 12:22 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, 0.75 promil alkollü çıkan sürücü adayı Ahmet B.Ö.(18), ehliyetinin iptal edildiğini ve 1002 TL ceza kesildiğini öğrenince, "Ben bittim" dedi.

Alkollü yakalanan aday sürücü: Ben bittim

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, 0.75 promil alkollü çıkan sürücü adayı Ahmet B.Ö.(18), ehliyetinin iptal edildiğini ve 1002 TL ceza kesildiğini öğrenince, "Ben bittim" dedi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gece yarısı 100. Yıl Mahallesi'nde alkol denetimi yaptı. Ancak kontrol noktasından bir sürücü otomobili ile kaçtı. Kovalamaca sonunda sürücü, otomobili yaklaşık 500 metre mesafede bırakıp kaçtı. Ruhsat sahibine kontrol noktasından kaçmak, trafiği tehlikeye düşürmek ve fenni muayeneden para cezası kesildi.
Kontrol noktasında durdurulan bir otomobilden arkadaşlarıyla inen Ahmet B.Ö. ise 0.75 promil alkollü çıktı. Sürücü adayı olduğu öğrenilen Ahmet B.Ö., kendisine ceza yazan polise, "Abi ne olacak şimdi, ehliyetim gidecek mi? Yapmayın. Ben 2 bin 500 TL bir daha mı vereceğim kursa?" diye sordu. Ehliyetinin iptal edildiğini, 1002 TL ceza kesildiğini öğrenen Ahmet B.Ö., "Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Ben bittim" dedi.
Başka bir araç sürücüsü Zühtü D.'nin (45) de 1.30 promil alkollü olduğu belirlendi. Zühtü D. kendisine ceza yazan polise, "Alkol alalı 2 saat kadar oluyor. Bir arkadaş yardıma çağırdı. Orada da 3 bira içtik" dedi. Zühtü D.'nin ehliyetine 6 ay el konulurken, 1002 TL ceza kesildi. Otomobili ise arkadaşına teslim edildi.
FOTOĞRAFLI

Alkollü yakalanan aday sürücü: Ben bittim

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