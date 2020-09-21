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Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 14:45 | Son Güncelleme

Adana’da hakim Hayrettin Yavuz, alkollü araç kullanırken polise yakalandı.

Adana’da hakim Hayrettin Yavuz, alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Yavuz’un, polisleri tehdit ederek küfrettiği anlar kameraya yansıdı.
Alınan bilgiye göre, 4 gün önce merkez Seyhan ilçesi, Sümeh Mahallesi’nde Adana’da 5. Sulh Ceza Hakimi Hayrettin Yavuz, alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalandı.
Hakkında işlem yapılmak istenen hakim ise polislere saldırdı. Ayakta durmakta zorlanan Yavuz, polisleri tehdit edip ağza alınmayacak küfürler etti. Polise saldırmak isteyen hakim, dengesini kaybedince yere düşerek bayıldı.
Hakim ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Alkollü olduğu belirlenen hakim hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1.D airesi de soruşturma izni verdi. Polisler ise hakimden şikayetçi olmadı.
Hakim Hayrettin Yavuz, tedbiren Van Hakimliği’ne atandı.

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