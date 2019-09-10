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Alkollü yakalanınca ruhsatını verip kaçtı, sonra teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 22:51 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, polisin durdurduğu motosiklet sürücüsü Yağız Mert B.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, polisin durdurduğu motosiklet sürücüsü Yağız Mert B. (21), ruhsatını verdikten sonra kaçtı. Bir süre sonra polise giden ve alkollü olduğu için kaçtığını söyleyen Yağız Mert B.'ye 2 bin 500 TL ceza kesilirken, ehliyetine de el konuldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri Yağız Mert B. yönetimindeki 67 AAG 452 plakalı motosikleti durdurdu. Polisin kendisinden evraklarını istediği Yağız Mert B., ruhsatını verdikten sonra motosikletiyle kaçtı. Sürücünün kaçmasının ardından arama çalışması başlatan ekipler, adres tespiti sonucu Kavaklık Mahallesi'nde oturduğu anlaşılan Yağız Mert B.'yi aramaya başladı. Polisleri gören Yağız Mert B., yanlarına giderek, "Ehliyetimin gitmesinden korktum. Az bir şey alkollüydüm. O yüzden kaçtım. Beni buluyor zaten, başkasını bulmuyor. Adam on tane bira içti geziyor. Hep bana denk geliyor. Sizi görünce geldim" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

Yapılan kontrolünde 1.03 promil alkollü olduğu tespit edilen Yağız Mert B.'ye 'alkollü araç kullanmaktan' 2 bin 500 TL ceza kesildi. Motosiklet, çekiciyle otoparka çekilirken, Yağız Mert B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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